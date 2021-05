Facebook và Instagram bắt đầu thuyết phục người dùng cho phép theo dõi

Như một cách để thuyết phục người dùng bật theo dõi trên các ứng dụng và trang web, Facebook đang triển khai chiến thuật thông báo đến người dùng rằng họ phải cho phép khả năng theo dõi của App Tracking Transparency (ATT) trên iOS 14.5 nếu muốn giúp đỡ và giữ Facebook với Instagram “miễn phí”.

App Tracking Transparency là tính năng bảo mật mới nhất dành cho các thiết bị iPhone và iPad sử dụng iOS 14.5, được phát hành vào tuần trước. Với bản cập nhật mới, các ứng dụng được yêu cầu phải hiển thị cho người dùng lời nhắc để yêu cầu họ đồng ý về việc theo dõi họ trên các ứng dụng và trang web khác.

Facebook trước đây mạnh mẽ phản đối App Tracking Transparency và bây giờ khi bản cập nhật được phát hành, gã khổng lồ truyền thông xã hội buộc phải triển khai nó cho người dùng. Facebook đã cập nhật thông báo “Help keep Facebook free of charge”. Trong một bài đăng trên blog, Facebook gọi lời nhắc cập nhật này là Educational screen để giúp mọi người đưa ra quyết định sáng suốt về cách thông tin của họ được sử dụng. Instagram cũng sẽ hiển thị một lời nhắc tương tự cho người dùng yêu cầu họ bật theo dõi để “Help keep Instagram free of charge”.