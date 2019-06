Facebook Watch tăng trưởng mạnh mẽ sau một năm ra mắt

Theo CNET, số người truy cập Watch mỗi tháng ước tính lên hơn 720 triệu, tăng 80% so với 400 triệu người sử dụng được báo cáo vào tháng 12.2018. Trong khi đó số lượng người dùng truy cập hằng ngày lên đến 140 triệu, tăng 87% từ mức 75 triệu trong tháng 12.

Facebook cho biết rằng hãng chỉ tính những khách truy cập dành ít nhất một phút trên các đoạn video của Watch , một dấu hiệu cho thấy việc xem video hoàn toàn có chủ ý. Thời gian trung bình một khách truy cập dành cho Watch là 26 phút, tăng 30% từ con số 20 phút trước đó.

Sự tăng trưởng về số người xem cho thấy Facebook đã có một số thành công nhất định trong việc thu hút khách truy cập vào các dự án video chưa đầy một năm tuổi của mình. Facebook Watch phát trực tuyến các chương trình gốc nổi tiếng chẳng hạn như Huda Boss, Five Points, Sacred Lies và Sorry For Your Loss.

Tuy nhiên, số người truy cập Facebook Watch vẫn còn nhỏ hơn rất nhiều so với các trang video khác như YouTube có hơn 2 tỉ người xem đăng nhập mỗi tháng. Khi Facebook cố gắng thu hút nhiều người xem video hơn, họ cũng phải đảm bảo việc kiểm duyệt nội dung vi phạm như ngôn từ kích động thù địch, ảnh khỏa thân và bạo lực.