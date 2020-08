Facebook xóa bỏ giao diện cũ trên nền web từ tháng 9

Facebook mới đây thông báo đến những người dùng đang sử dụng phiên bản Facebook beta trên nền web rằng họ sẽ không thể quay trở lại giao diện cũ kể từ tháng sau. Điều này có nghĩa là, thay vì được chọn lựa giữa hai giao diện cũ và mới như trên đa phần các tài khoản người dùng hiện tại, thì kể từ tháng 9, tất cả sẽ bị buộc dùng giao diện Facebook nền web mới.

Cụ thể, người dùng Facebook sử dụng giao diện thử nghiệm của Facebook nền web sẽ nhận thấy một dòng thông báo bên dưới nút chuyển đổi từ giao diện mới sang giao diện cũ: "Trải nghiệm Facebook thông thường sẽ ngừng hoạt động từ tháng 9". Khi nhấn vào nút chuyển đổi, một hộp thoại thông báo "Đóng góp ý kiến?" sẽ hiện ra với nội dung chi tiết hơn: "Trải nghiệm Facebook thông thường sẽ ngừng hoạt động từ tháng 9. Trước khi Facebook.com mới trở thành trải nghiệm mặc định, chúng tôi muốn tìm hiểu thêm xem mình có thể cải thiện như thế nào". Nếu người dùng muốn gửi phản hồi đóng góp, có thể nhấn vào "Có" và tiến hành chọn khu vực nội dung mà bản thân cho là còn thiếu sót kèm theo mô tả chi tiết.

Dòng thông báo chính thức của Facebook về thay đổi, Facebook cũng cho phép người dùng gửi lên những phản hồi cuối cùng Ảnh chụp màn hình

Giao diện nền web mới của Facebook được áp dụng thử nghiệm đại trà hồi tháng 3.2020, khi đó, một phát ngôn viên của Facebook nói với trang The Verge rằng việc thử nghiệm sẽ được tiến hành đến cuối năm trước khi trở thành giao diện mặc định. Trong suốt quá trình thử nghiệm, Facebook vẫn cho phép đa phần người dùng được tự do chuyển đổi giữa hai giao diện và liên tục thu nhận phản hồi từ họ. Vì vậy, thay đổi này của Facebook được xem là bước đi cuối cùng trong kế hoạch mà họ định ra sẵn hồi đầu năm.

Giao diện mới của Facebook nền web đánh dấu một sự "lột xác" toàn diện so với bản cũ. Theo đó, toàn bộ giao diện được thiết kế lại theo giao diện phẳng với nhiều khoảng trắng hơn, các tab nội dung và khu vực chat đều được thiết kế lại, được đánh giá là gần gũi với giao diện Facebook trên Android và iOS hơn, đồng thời cũng trực quan và dễ sử dụng hơn. Tuy nhiên, dù đã trải qua nhiều tháng dài thử nghiệm, động thái mới nhất của Facebook hiện vẫn vấp phải khá nhiều phản đối từ người dùng, nguyên nhân chính đến từ việc đa phần người dùng đều đã quá quen thuộc với giao diện cũ trên nền web từ nhiều năm nay.

Nhiều người dùng Việt Nam tỏ ra không ủng hộ việc giao diện mới trở thành mặc định kể từ tháng sau Ảnh chụp màn hình

Tại Việt Nam, trên các trang mạng xã hội , những người dùng đầu tiên nhận thấy thay đổi này từ Facebook đều bày tỏ thái độ không hài lòng. Lý do được nhiều người đưa ra đều là vì vẫn chưa làm quen được với giao diện mới, một số khác cho biết giao diện mới đôi khi vẫn xảy ra tình trạng giật lag, các font chữ và biểu tượng có phần quá to so với kích thước hiển thị trên máy tính của họ.