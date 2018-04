Fortnite thu về 15 triệu USD chỉ trong 3 tuần

Theo Neowin, trò chơi xuất hiện trên iOS vào giữa tháng 3 này đã thu về cho công ty phát triển số tiền hơn 15 triệu USD. Các dữ liệu từ công ty phân tích SensorTower nói rằng chỉ riêng trong tuần vừa qua, trò chơi đã thu được 6,4 triệu USD.

Trong khoảng thời gian giới hạn ban đầu, game thu về 620 USD/ngày, và con số đã tăng lên gấp 3 lần khi phát hành công khai đến công chúng. Chỉ cần dựa vào điều này thì Fortnite đang vượt trội so với nhiều game cũ đã liên tục đứng đầu bảng xếp hạng như Candy Crush, Clash of Clans và Pokémon Go.

Fortnite là một game bắn súng, cho phép người chơi có thể chơi thành nhóm để hỗ trợ nhau trong cuộc chiến giành chiến thắng cuối cùng. Trong quá trình chơi, người chơi có thể tìm kiếm vũ khí để tiêu diệt kẻ thù. Người dùng có thể tải game miễn phí từ chợ ứng dụng App Store.