Four Paws cảnh báo thịt chó mèo xuất hiện trên ứng dụng mua bán online

Trước sự bùng nổ của đại dịch Covid-19 , thành phố Thâm Quyến ( Trung Quốc ) đã cấm ăn thịt chó và mèo như một phần trong cuộc chiến chấm dứt việc buôn bán động vật hoang dã. Tuy nhiên, ở các nước láng giềng như Campuchia, Indonesia và Việt Nam việc buôn bán thịt chó và mèo vẫn tồn tại, đặc biệt gia tăng thông qua dịch vụ giao hàng online. Theo Tổ chức bảo vệ động vật toàn cầu Four Paws, ước tính khoảng mười triệu con chó và mèo được tiêu thụ ở ba quốc gia này mỗi năm. Bất chấp đại dịch toàn cầu, việc tiêu thụ thịt chó, mèo được chuyển từ “ăn nhậu” sang “ship hàng” và quảng cáo thông qua các ứng dụng giao đồ ăn trên smartphone.

Cũng theo Four Paws, ở Việt Nam, do dịch Covid-19, một xu hướng đang phát triển là dịch vụ giao hàng. Thịt chó và mèo được các nhà hàng quảng cáo trên website và giao hàng trên các ứng dụng ăn uống. Được biết để chấm dứt hoàn toàn việc buôn bán thịt chó và mèo ở Đông Nam Á, tổ chức này đã phát động một chiến dịch trên toàn cầu, mục tiêu là để các chính phủ ở Đông Nam Á đưa ra luật bảo vệ động vật nhằm chấm dứt việc bắt, giết mổ và tiêu thụ chó, mèo. Cuối năm ngoái, Four Paws đã đưa ra một kiến nghị chống lại việc buôn bán thịt chó và mèo, đến nay đã có hơn 640 ngàn người trên toàn thế giới ký tên.