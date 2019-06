FPT Retail bước chân vào mảng bưu chính và chuyển phát

Theo đó, các cổ đông đã biểu quyết thông qua 2 nội dung, bao gồm: sửa đổi bổ sung điều lệ công ty và bổ sung ngành, nghề kinh doanh. Cụ thể, công ty bổ sung hai ngành nghề kinh doanh là bưu chính và chuyển phát nhằm tận dụng các nguồn lực sẵn có như mạng lưới hơn 540 cửa hàng tại khắp 63 tỉnh, thành trên cả nước cùng nguồn nhân lực lớn… góp phần tăng hiệu quả kinh doanh.

Việc bổ sung hai ngành nghề mới này cũng là bước chuẩn bị để xây dựng hành lang pháp lý cho các hướng đi mới của FPT Retail trong tương lai.

Kết thúc tháng 5.2019, FPT Retail ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.666 tỉ đồng, tăng trưởng 8% so với 5 tháng đầu năm 2018. Đặc biệt, doanh thu mảng thương mại điện tử tăng trưởng ở mức 46% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 151 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 119 tỉ đồng, tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm 2018.

Vào tháng 7.2018, FPT Retail đạt Top 5 nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam, Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương (Retail Asia), trong đó, công ty “nhảy vọt” từ vị trí 356 năm 2017 lên vị trí 305 trong bảng xếp hạng này.

Vào ngày 3.6 qua, FPT Retail vào danh sách “50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2019” do Forbes Việt Nam công bố.