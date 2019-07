FPT Retail dồn sức cho chuỗi bán lẻ dược phẩm

Tham dự sự kiện có Ban lãnh đạo của FPT Retail và 70 chuyên gia phân tích đến từ các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán. Ông Nguyễn Việt Anh, Phó tổng giám đốc, đại diện công ty trình bày về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và định hướng phát triển của FPT Retail trong thời gian tới.

Kết thúc tháng 6.2019, FPT Retail ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.003 tỉ đồng, tăng trưởng 7,5% so với 6 tháng đầu năm 2018. Đặc biệt, doanh thu mảng thương mại điện tử tăng trưởng ở mức 40,6% so với cùng kỳ, đạt 1.649 tỉ đồng. Doanh thu ngành hàng phụ kiện là 374 tỉ đồng, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm 2018.

Lợi nhuận trước thuế đạt 201 tỉ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế FPT Retail theo đó đạt 158 tỉ đồng, tăng trưởng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số cửa hàng tính đến tháng 6.2019 là 558, tăng thêm 25 cửa hàng so với đầu năm nay.

Năm 2019, FPT Retail đặt kế hoạch doanh thu 17.700 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến sẽ đạt 418 tỉ đồng, tương đương mức tăng trưởng lần lượt là 16% và 20% so với năm 2018. Kế hoạch tăng trưởng bình quân (CAGR) của FPT Retail trong giai đoạn 2019 - 2021 là 15%/năm cho doanh thu và 20%/năm cho lợi nhuận trước thuế.

Trong thời gian tới, FPT Retail tiếp tục đầu tư phát triển mạnh chuỗi nhà thuốc Long Châu. Hướng đi này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt chính trong tăng trưởng chung của FPT Retail trong tương lai. FPT Retail đặt mục tiêu đến năm 2021 sẽ phát triển được hệ thống 470 nhà thuốc Long Châu và mảng dược phẩm sẽ đạt doanh thu 4.400 tỉ đồng.

Vào tháng 7.2018, FPT Retail đạt Top 5 nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam, Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương (Retail Asia), trong đó, công ty “nhảy vọt” từ vị trí 356 năm 2017 lên vị trí 305 trong bảng xếp hạng này.