FPT Retail được vinh danh top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Đây là bảng xếp hạng do tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên, với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, kinh doanh hàng đầu từ Trường Kinh doanh Harvard, tham chiếu từ các bảng xếp hạng uy tín của thế giới như Bloomberg Businessweek, Fortune, Forbes toàn cầu, nhằm tìm kiếm và vinh danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Top 50 triển khai trên cơ sở đo lường kết quả kinh doanh các công ty liên tiếp 3 năm, dựa vào 3 chỉ số tăng trưởng: doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Kết quả đo lường nhằm đánh giá khách quan năng lực quản trị của doanh nghiệp.

Đây là lần đầu tiên, FPT Retail được vinh danh trong bảng xếp hạng này, ngay sau khi công ty chính thức lên sàn vào tháng 4.2018. Theo đó, Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT được vinh danh trong Top 50 với các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu kép (SR-CAGR) 18,73%, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 39,4% và vốn hóa thị trường là 0,14 tỉ USD.

Kết thúc tháng 5.2019, FPT Retail ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.666 tỉ đồng, tăng trưởng 8% so với 5 tháng đầu năm 2018. Đặc biệt, doanh thu mảng thương mại điện tử tăng trưởng ở mức 46% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 151 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế FPT Retail theo đó đạt 119 tỉ đồng, tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm 2018.

Vào tháng 9.2018, FPT Retail chính thức thành lập công ty con là FPT Pharma hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm. Tính đến hết quý 1/2019, doanh thu của công ty con này đạt 53 tỉ đồng, số lượng nhà thuốc đến tháng 5.2019 là 35.

Ngoài ra, công ty đã bắt đầu mở nhà thuốc tới các tỉnh, đã có Long Châu ở Đồng Nai, Tiền Giang, chuẩn bị mở thêm tại Long An, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu... Mục tiêu đến hết năm sẽ mở khoảng 70 - 100 nhà thuốc. Dự kiến trong thời gian tới, mảng dược phẩm sẽ tăng trưởng và có thể đóng vai trò dẫn dắt chính trong sự tăng trưởng của FPT Retail.