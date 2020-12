Fujitsu trình làng laptop UH-X siêu mỏng nhẹ

Fujitsu UH-X là laptop mỏng nhẹ hướng tới người dùng di động. Máy có trọng lượng chỉ từ 749 gram và mỏng 15,5 mm - được xem là mẫu máy nhẹ nhất trên thị trường laptop Việt Nam hiện nay.

Làm từ chất liệu hợp kim magiê-lithium, Fujitsu UH-X không chỉ mỏng nhẹ mà còn bền bỉ, chịu được va chạm khi rơi ở độ cao 76 cm và có thể chịu được áp lực đến 2.000 kgf (đè nén toàn máy). Khả năng này có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều môi trường làm việc phức tạp, giúp giảm thiểu nguy cơ hỏng hóc và mất mát dữ liệu.

Về cấu hình, máy được trang bị bộ vi xử lý Intel Core thế hệ 11 mới nhất (Tiger Lake), bộ nhớ RAM 16 GB, bộ nhớ lưu trữ 512 SSD. Ngoài ra, màn hình của máy là chuẩn Full-HD IGZO 13,3 inch chống chói với độ sáng 400 nit và tỷ lệ hiển thị tới 84,1% cho chất lượng hình ảnh sắc nét và chi tiết cả trong nhà và ngoài trời.

Chú trọng tới an ninh, an toàn dữ liệu cá nhân, laptop Fujitsu UH-X được trang bị cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn, webcam có nắp che đóng mở tùy ý, cùng nhiều cơ chế an toàn được tích hợp trong máy.

Tại thị trường Việt Nam, Fujitsu UH-X được bán ra với 2 cấu hình chip xử lý Intel Core i5 và Core i7, với giá bán lần lượt là 29,99 triệu đồng và 34,99 triệu đồng thông qua kênh bán Nguyễn Kim.