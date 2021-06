G-Group tặng 1.000 camera AI phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Tại mỗi khu cách ly, AI Camera sẽ đóng vai trò điểm danh và quản lý số lượng người cách ly khi được lắp đặt tại cửa ra vào. Người cách ly vẫn đeo khẩu trang, chỉ cần bước đến gần camera là có thể nhận diện. Quy trình điểm danh và thống kê hoàn toàn tự động, cắt bỏ công đoạn kiểm đếm thủ công mất thời gian và dễ nhầm lẫn. Dữ liệu sẽ được báo cáo về hệ thống trung tâm, hết giờ quy định nếu thiếu ai chưa điểm danh thì hệ thống sẽ liệt kê để cán bộ quản lý kiểm tra tức thời.

Chế độ an ninh cũng là lý do quan trọng để đẩy mạnh việc lắp đặt AI Camera tại khu cách ly. Vào khung giờ nghỉ hoặc ban đêm, chế độ an ninh trong camera sẽ tự động kích hoạt. Theo đó, bất kỳ ai xuất hiện trong khung hình của camera đều phải đến gần camera để trình diện. Nếu AI Camera nhận ra là nhân viên y tế thì sẽ im lặng, còn lại tính là không được phép và sẽ báo động. Âm thanh báo động được phát ngay ở trên camera, đồng thời gọi điện thoại cảnh báo cho nhân viên an ninh.