Galaxy S10/S10 Plus bất ngờ giảm giá hơn 5 triệu đồng

Theo đó, giá Galaxy S10 bản 128 GB đang giảm 5,5 triệu đồng còn 15,49 triệu đồng (giá gốc 20,9 triệu đồng); Galaxy S10 Plus bản 128 GB giảm 5,3 triệu đồng còn 17,69 triệu đồng (giá gốc 22,99 triệu đồng) và Galaxy S10 Plus bản 1 TB còn 26,1 triệu đồng (giá gốc 33,9 triệu đồng).

Hiện tại, Galaxy S10/S10 Plus là mẫu smartphone cao cấp nhất của Samsung . Về thiết kế, máy sử dụng màn hình không tai thỏ và trang bị con chip Exynos 9820, RAM 8 GB kèm nền tảng Android 9.

Theo didongviet.vn, Galaxy S10 và Galaxy S10 Plus có đôi chút khác biệt, ngoài màn hình 6,1 inch (S10) 6,4 inch (S10 Plus) thì trên S10 Plus, người dùng sẽ lần đầu được trải nghiệm tính năng camera selfie kép, mang đến chất lượng ảnh chụp xuất sắc, xóa phông ấn tượng. Cả hai model sở hữu 3 camera phía sau, khả năng chụp thiếu sáng tốt.

Ngoài ra, Galaxy S10/S10 Plus cũng trang bị tính năng Share Power tiện dụng, có thể sạc pin cho thiết bị khác chẳng hạn như iPhone bằng chế độ sạc không dây.

Galaxy S10/S10 Plus có công nghệ siêu âm bên dưới màn hình được tích hợp, có thể hoạt động cả trong điều kiện tay của bạn dính nước, kem dưỡng da và dầu mỡ, vào ban đêm hoặc dưới ánh sáng ban ngày.