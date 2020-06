Galaxy S20 Plus, S20 Ultra bất ngờ giảm giá 10 triệu đồng

Hệ thống bán lẻ Di Động Việt (didongviet.vn) vừa cho biết sẽ giảm giá cho bộ đôi smartphone Galaxy S20 Plus và S20 Ultra phiên bản chính hãng tại thị trường Việt Nam, trong thời gian 4 ngày từ 12 - 15.6.

Cụ thể, Galxaxy S20 Plus có giá còn 14,5 triệu đồng (giảm tới 9,5 triệu đồng so với giá bán niêm yết là 23,9 triệu đồng) và Galaxy S20 Ultra có giá còn 19,5 triệu đồng (giảm 10,4 triệu so với giá niêm yết 29,9 triệu).

Galaxy S20 Plus trang bị camera chính 12 MP, ống kính tele 64 MP và camera góc rộng 12 MP ở mặt lưng. Cụm camera sau của Galaxy S20 Ultra bao gồm ống kính chính 108 MP, camera tele 48 MP, góc rộng 12 MP. Galaxy S20 Plus và Galaxy 20 Ultra có thêm camera Depth Vision, đảm nhận đo độ sâu trường ảnh.

Điểm đặc biệt trên chiếc Galaxy S20 Ultra đến từ khả năng zoom quang 10x và zoom kỹ thuật số 100x. Theo Samsung , việc kết hợp độ phân giải cao và tối ưu phần mềm giúp người dùng khi zoom ảnh vẫn cho ra chất lượng khá tốt.