Galaxy S20 sắp nhận được bản cập nhật One UI 2.5

Samsung đang cho thấy một động thái khác biệt dành cho flagship dòng S năm nay khi tin về việc các sản phẩm Galaxy S20 sẽ nhận được bản nâng cấp One UI 2.5 ngay sau Galaxy Note20 vừa được hé lộ. Năm ngoái, dòng Galaxy S10 được phát hành đi kèm với One UI 1.1 và đã không được nâng cấp lên One UI 1.5 khi Galaxy Note10 giới thiệu. Thay vào đó, sản phẩm phải đợi đến đợt nâng cấp đồng loạt lên Android 10 với giao diện One UI 2.0.

Hiện tại, Samsung bắt đầu những thử nghiệm cho Android 11 và giao diện One UI 3.0, vì lẽ đó nhiều người cho rằng flagship dòng S này cũng sẽ bị bỏ qua bản One UI 2.5 khi Galaxy Note20 được ra mắt, tương tự với những gì diễn ra năm ngoái. Tuy nhiên, theo một vài bài đăng trên twitter của @UniverseIce và @MaxWeinbach, có thể dòng Galaxy S20 năm nay sẽ khác, thiết bị sẽ được cập nhật lên One UI 2.5 sau khi Samsung ra mắt dòng Galaxy Note20, trước khi tiếp tục trông đợi vào bản cập nhật One UI 3.0 - dự kiến xuất hiện trong năm tới.

One UI 2.5 dự kiến sẽ cải thiện hơn nữa các yếu tố hiện có của One UI 2.1. Bản cập nhật cũng sẽ phát hành một số tính năng mới , trong số đó có thể kể đến việc hỗ trợ cử chỉ điều hướng Google cho các trình khởi chạy (giao diện người dùng) của bên thứ ba. Sự bổ sung này đã được đề cập trên các diễn đàn cộng đồng chính thức tại Hàn Quốc từ cách đây bốn tháng.

Ngoài ra, bản cập nhật được dự đoán sẽ bổ sung tính năng chế độ Pro khi quay video. Về cụ thể sẽ phải chờ xem màn trình diễn của Samsung với One UI mới tại sự kiện ra mắt Samsung Galaxy Note20 ngày 5.8 tới.