Galaxy S30 có thể không hỗ trợ sạc siêu nhanh

MyFixGuide đã phát hiện một danh sách mới trên trang web chứng nhận 3C của Trung Quốc mà nhiều khả năng đã để lộ tốc độ sạc của Galaxy S30. Số model của smartphone này là SM-G991. Dựa trên cách thức đặt tên số model, đây là thiết bị có cấu hình thấp nhất trong dòng S30 Series.

Danh sách cho thấy mẫu Galaxy S30 chỉ hỗ trợ sạc 25W, khác xa so với con số 65W được đề cập trong một thông tin rò rỉ trước đó. Điều đó chỉ ra rằng Samsung dường như chỉ muốn trang bị tốc độ sạc nhanh hơn cho phiên bản cao cấp hơn, ví dụ như S20 Ultra hỗ trợ sạc 45W.

Tuy nhiên, cũng có khả năng tốc độ sạc bị giới hạn bởi chính bộ sạc, không nhất thiết là do bản thân điện thoại. Dù Samsung sẽ bán sản phẩm kèm bộ sạc (không như iPhone 12) nhưng hãng có thể yêu cầu người dùng chi thêm tiền để mua bộ sạc nhanh hơn.

Trước đó, theo một danh sách chứng nhận 3C khác, Galaxy S30 sẽ được trang bị pin 4.000 mAh, Galaxy S30 Ultra giữ nguyên dung lượng pin 5.000 mAh của S20 Ultra. Đáng chú ý nhất, pin của S30 Plus có thể đạt mức 4.800 mAh, cao hơn so với 4.500 mAh của S20 Plus.