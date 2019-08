Giá bitcoin ở Hồng Kông, Argentina cao hơn hẳn trên thế giới

Theo Bloomberg, ở Argentina, nơi đồng peso lao dốc vì sự thiếu chắc chắn của cuộc bầu cử, bitcoin gần đây giao dịch ở mức 12.000 USD trên trang Localbitcoins.com, nền tảng giao dịch bitcoin ngang hàng. Mức giá thấp nhất của bitcoin tại quốc gia Nam Mỹ cũng cao hơn ngưỡng giá trên nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa quốc tế khoảng 10%.

Ở Hồng Kông, giá bitcoin cao hơn giá trung bình thế giới khoảng 4%. Hồng Kông cũng đang nóng với nhiều cuộc biểu tình của người dân.

"Bitcoin trở thành tài sản cuối cùng để nương tựa trong cảnh phá giá tiền tệ chóng mặt và bất ổn chính trị . Chỉ trong tuần qua, giá bitcoin tăng khoảng 50% so với đồng peso Argentina, giao dịch ở ngưỡng giá cao tại các sàn giao dịch địa phương. Bitcoin không chỉ như thế ở đây mà còn ở Venezuela, Hồng Kông và Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia và vùng lãnh thổ trải qua cú sốc tương tự", Rayne Steinberg, CEO quỹ phòng hộ tiền mã hóa Arca, nhận định.

Mức giá cao hơn tại những nơi này thoạt tiên có vẻ bảo vệ cho lập luận rằng bitcoin là phương tiện bảo vệ tài sản khỏi cảnh giá trị tiền tệ lao dốc. Tuy nhiên, tuần này bitcoin nhìn chung giảm 8% xuống còn 10.890 USD, kéo cao rủi ro đối với các nhà đầu tư ở những nơi bất ổn khi họ tậu bitcoin, loại tài sản có giá trị dễ "bốc hơi".

Tháng qua, những người ủng hộ bitcoin chỉ ra mối tương quan ngược chiều gia tăng giữa bitcoin và cổ phiếu Mỹ. Khi giá cổ phiếu Mỹ giảm, giá bitcoin tăng khiến nhiều người cho rằng các nhà đầu tư đang đổ xô về bitcoin như một loại tài sản trú ẩn an toàn. Tuần này, lập luận trên không còn hợp lý khi cả bitcoin lẫn cổ phiếu Mỹ đều lao dốc.

Bitcoin vẫn là loại tài sản có tính biến động mạnh. Giá bitcoin tăng hơn gấp đôi trong năm nay sau khi trượt dài 73% năm 2018. Để so sánh, đồng peso Argentina hạ 32% so với USD trong năm nay. Alex Kruger, nhà giao dịch bitcoin, cho biết: "Người Argentina muốn tự vệ mình trước việc đồng peso mất giá so với đô la Mỹ. Họ cũng mua USD nữa".