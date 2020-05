Giải pháp in HP Laser với mức giá tiết kiệm cho doanh nghiệp nhỏ

Với nhu cầu in trắng đen hằng ngày và lượng bản in hằng tháng lên đến 2.000 trang, các doanh nghiệp nhỏ yêu cầu thiết bị in cần hoạt động bền bỉ, tiết kiệm về lâu dài mà vẫn cho bản in sắc nét, rõ ràng. Thiết bị cũng cần nhỏ gọn, tích hợp nhiều chức năng in ấn hiện đại cũng như không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo chất lượng không khí cho không gian làm việc.

Nắm bắt nhu cầu này, HP Việt Nam đã giới thiệu dòng máy in laser mới bao gồm HP Laser 107 (đơn năng), HP Laser MFP 135 và HP Laser MFP 137 (đa năng).

HP Laser 107

Máy in HP Laser 107 kế thừa chất lượng in laser trắng đen vượt trội của HP với độ phân giải cao lên đến 1.200 x 1.200 dpi, cho bản in đậm nét, sắc sảo, rõ ràng. Quá trình in ấn diễn ra liền mạch, nhanh chóng nhờ bộ chip xử lý 400 MHz và bộ lưu trữ 64MB.

HP Laser 107 có thiết kế tinh giản, màu sắc trang nhã với tông trắng chủ đạo và cực kỳ gọn nhẹ nên dễ dàng đặt trong không gian làm việc nhỏ. Tuy kích thước nhỏ gọn nhưng HP Laser 107 cho tốc độ in lên đến 20 trang/phút, đáp ứng nhu cầu in lên đến 1.500 trang mỗi tháng. Phiên bản HP Laser 107w còn trang bị tính năng in không dây từ điện thoại qua ứng dụng HP Smart bên cạnh kết nối USB 2.0 tốc độ cao.

Máy in phục vụ nhu cầu in ấn cơ bản HP Laser 107

Máy in HP Laser 107 là dòng máy in laser cơ bản nhất có mức giá vô cùng tiết kiệm: HP Laser 107a có mức giá chỉ 2.490.000 đồng và HP Laser 107w thêm tính năng in không dây có giá 2.990.000 đồng.

HP Laser MFP 135

HP Laser MFP 135 là phiên bản laser đa chức năng, tích hợp thêm chức năng scan và photocopy.

Việc thao tác trên máy rất đơn giản, trực quan nhờ màn hình LCD 2 dòng cùng cụm bàn phím trên thân máy. Máy có tốc độ in lên đến 20 trang/phút với số lượng in khuyến nghị hàng tháng lên đến 2.000 trang, được trang bị khay nạp giấy có dung lượng 150 tờ cũng như khay thoát giấy chứa đến 100 tờ.

Giải pháp in ấn đa chức năng HP Laser MFP 135 tích hợp thêm scan và photocopy

HP Laser MFP 135 có hai phiên bản gồm HP Laser MFP 135a có giá 3.590.000 đồng và HP Laser MFP 135w có thêm tính năng không dây với giá 3.990.000 đồng.

HP Laser MFP 137 fnw

Với kích thước tương tự như HP Laser MFP 135, mẫu máy in tất cả trong một 137fnw đảm nhiệm các chức năng in, scan, photocopy và fax, nhờ vậy giảm bớt chi phí phải trang bị nhiều thiết bị nhỏ lẻ, giảm nhu cầu cài đặt cũng như bảo trì thiết bị. Máy cũng đáp ứng tốt nhu cầu in laser cơ bản với tốc độ in nhanh đến 20 trang/phút với số lượng in hàng tháng đến 2.000 trang.

Giải pháp tất cả trong một HP Laser MFP 137 fnw với khay nạp tài liệu tự động lên đến 40 tờ

Máy trang bị tính năng kết nối không dây, cho phép kết nối và in bởi ứng dụng HP Smart và có giá bán khuyến nghị 4.990.000 đồng.

Dòng HP Laser mới sử dụng mực in HP 107A chính hãng đem đến chất lượng bản in sắc nét, chuyên nghiệp, kết hợp hoàn hảo với máy in để giảm thiểu hỏng hóc linh kiện và yêu cầu bảo hành, đảm bảo chất lượng không khí trong nhà và thân thiện với môi trường nhờ sử dụng lên đến 75% thành phần tái chế cho hộp mực.

In không dây qua ứng dụng HP Smart

Người dùng có thể tải ứng dụng HP Smart trên iOS hoặc Android để sử dụng chức năng in không dây trực tiếp từ điện thoại đến máy in. Ứng dụng này còn cho phép scan trực tiếp qua camera điện thoại. Chỉ cần chọn mục camera scan, chọn chế độ thiết lập tự động hoặc chỉnh tay và bấm chụp. Với chế độ Auto, ứng dụng tự nhận diện và căn chỉnh văn bản. Các văn bản có thể chia sẻ trực tiếp qua email, mạng xã hội, lưu trong máy hoặc in ra nhiều bản.

Để cài đặt trên máy tính với Windows 10 bản quyền, người dùng tải trực tiếp ứng dụng HP Smart từ cửa hàng ứng dụng Microsoft Store hoặc cài đặt phần mềm HP Easy Start rồi kết nối với máy in qua dây nối USB để chương trình nhận biết và tải về phần mềm và driver phù hợp.

