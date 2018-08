Giao dịch bitcoin, tiền mã hóa tăng vọt ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Forbes, khối lượng giao dịch bitcoin và nhiều đồng mã hóa khác trên các sàn giao dịch tiền mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng vọt trong những ngày gần đây. Nước này hiện chật vật kiểm soát cuộc khủng hoảng tiền tệ có thể tiếp diễn trong tuần này.

Koinim, sàn giao dịch lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, báo cáo khối lượng giao dịch bitcoin tăng 63%, trong khi sàn BTCTurk và Paribu cũng có khối lượng giao dịch tăng lần lượt 35% và 100%, theo dữ liệu của Coinmarketcap.

Không như Iran, nơi có lệnh cấm giao dịch bitcoin, tiền mã hóa khiến người dân muốn mua tiền ảo phải đến các điểm giao dịch ngang hàng như LocalBitcoins để mua, ngân hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ thường vẫn làm việc với các sàn giao dịch. Người dùng mới có thể mua, giao dịch tiền mã hóa dễ dàng. Kết quả là khối lượng giao dịch bitcoin trên LocalBitcoins tại Thổ Nhĩ Kỳ không tăng trong bối cảnh người dân nước này lo ngại về khủng hoảng tiền tệ và khủng hoảng kinh tế.

Một người dùng bitcoin ở Istanbul với bút danh Bitmov chia sẻ với CoinDesk rằng ông dùng bitcoin để mua quảng cáo kỹ thuật số ở nước ngoài trong ba năm qua. “Tôi bắt đầu giao dịch tiền mã hóa 1,5 năm trước vì đồng lira yếu đi, và vì nhiều lo ngại về chính trị, tài chính và vị thế của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Tiền mã hóa giúp tôi cảm thấy an toàn hơn”, ông Bitmov nói. Một người dùng bitcoin khác có tên Twitter là Bit_gossip thì cho biết: “Mỗi ngày đều có sàn giao dịch bitcoin mới mở ra ở Thổ Nhĩ Kỳ”.

Cuộc tranh chấp về thuế quan leo thang giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhôm, thép Thổ Nhĩ Kỳ làm dấy lên không ít lo ngại về sức khỏe nền kinh tế. Lira Thổ Nhĩ Kỳ giảm 1/5 giá trị so với USD trong tuần qua, xuống mức thấp kỷ lục và hạ 45% từ đầu năm đến nay.

Lira Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hạ giá, bất chấp bộ trưởng tài chính nước này hứa hẹn thực hiện kế hoạch xoa dịu thị trường tài chính trong hôm 13.8. Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Berat Albayrak cuối tuần trước cho hay nhiều tổ chức sẽ thực hiện “các động thái cần thiết” để kiểm soát tình hình.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thì lên tiếng nói về lãi suất cao, mô tả việc tiền tệ lao dốc là kết quả của sự can thiệp từ nước ngoài. Ông Erdogan kêu gọi dân Thổ Nhĩ Kỳ đổi USD, EUR hay vàng mà họ giữ về đồng lira để kéo giá nội tệ lên.

Hiện tại, việc dân Thổ Nhĩ Kỳ chuyển hướng sang dùng bitcoin và nhiều đồng mã hóa khác vì mất niềm tin vào nội tệ không khác so với tình hình ở Venezuela. Biến động 10 ngày qua của đồng lira so với đô la Mỹ đã vượt biến động giá cả bitcoin, theo Bloomberg. Dù bitcoin ổn định về giá hơn so với lira, nó vẫn có cả năm 2018 khá trắc trở khi hạ 55% từ đầu năm đến nay.