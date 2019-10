Google 'biến' điện thoại Android thành khóa bảo mật vật lý

Theo The Verge, Google thông báo bất kỳ điện thoại nào chạy hệ điều hành Android 7 trở lên đều có thể sử dụng làm khóa bảo mật vật lý. Điều này sẽ giúp người dùng đăng nhập an toàn hơn vào các ứng dụng Google, so với các phương thức bảo mật 2FA (xác thực 2 yếu tố) hiện tại.