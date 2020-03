Google bổ sung nhiều tính năng hấp dẫn vào Pixel

Theo Neowin, đầu tiên là các tính năng mới của Motion Sense - một công nghệ có trong Pixel 4 sử dụng radar Soli để phát hiện môi trường xung quanh. Trước đây, người dùng chỉ có thể sử dụng cử chỉ để tua tới hoặc lui các bản nhạc khi phát, nhưng giờ có thể sử dụng cử chỉ để phát hoặc tạm dừng nhạc.

Các cảm biến cũng có thể phát hiện khi người dùng bị các cú va chạm mạnh như ngã để tự động gọi đến đầu số khẩn cấp, bao gồm 911 ở Mỹ, 000 ở Vương quốc Anh và 999 ở Úc.

Một tính năng có sẵn trên Pixel 3 là Live Caption cũng sẽ đến với dòng Pixel 2. Trong khi đó, bộ Emoji 12.1 sẽ bổ sung 169 ký tự biểu tượng cảm xúc mới cho nhiều biến thể giới tính và tông màu da.

Thêm một chi tiết đặc biệt thú vị là Google đang thêm một số tính năng AR (thực tế tăng cường) vào camera trước. Khi thực hiện cuộc gọi video Duo, người dùng có thể sử dụng hiệu ứng AR tương tự như những gì có thể làm với iPhone và FaceTime. Điều đó có nghĩa Google đang sử dụng nhiều cảm biến hơn và đặc biệt là sẽ mang hiệu ứng chiều sâu khi sử dụng chế độ chân dung bằng camera trước.

Chưa hết, Google Pay cũng bổ sung các tính năng mới cho người dùng ở Mỹ, Anh, Canada, Úc, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Ireland, Đài Loan và Singapore. Cụ thể, trong khi sử dụng dịch vụ, người dùng có thể giữ nút nguồn và vuốt qua tất cả thẻ tín dụng của mình.

Hơn nữa, Google đang giúp thẻ lên máy bay của các chuyến bay dễ dàng hơn. Nếu người dùng chụp ảnh màn hình vé của mình, họ sẽ tự động được nhắc thêm nó vào Google Pay. Điều này sẽ được triển khai ở tất cả quốc gia có Google Pay cho người dùng Pixel 3, 3a và 4.

Cuối cùng, có một số tùy chọn mới. Bây giờ người dùng có thể đặt chủ đề tối được kích hoạt vào lúc hoàng hôn và tắt vào lúc mặt trời mọc. Ngoài ra còn có các cài đặt Do Not Disturb mới. Người dùng có thể đặt Pixel của mình để nó bật khi kết nối với một mạng Wi-Fi nhất định; điều này giúp người dùng không bao giờ quên đặt điện thoại của mình vào Do Not Disturb khi làm việc.