Google Chrome chặn quảng cáo ngốn tài nguyên trình duyệt

Các quảng cáo trên một số trang web đang âm thầm sử dụng nhiều tài nguyên của trình duyệt khiến hệ thống bị nặng nề theo. Một số quảng cáo còn được biết đến với việc làm hư hỏng trải nghiệm duyệt web của Google Chrome với các video hoặc hình ảnh có kích thước lớn.

Vào tháng 9, Google thông báo họ sẽ bắt đầu dọn dẹp các quảng cáo sử dụng quá nhiều tài nguyên hệ thống. Tính năng mới này cho phép trình duyệt Chrome tự động chặn quảng cáo khi chúng sử dụng quá nhiều tài nguyên hệ thống hoặc khi đạt tới các tiêu chí giới hạn sau:

• Sử dụng chuỗi chính trong tổng số hơn 60 giây.

• Sử dụng chuỗi chính trong hơn 15 giây trong bất kỳ cửa sổ tạm nào.

• Sử dụng hơn 4 MB băng thông mạng.

Và giờ đây tính năng này dường như đã khả dụng với nhiều người dùng trong Chrome 87 cho cả máy tính để bàn và thiết bị di động (Android). Theo nhiều thử nghiệm, khi một quảng cáo đạt đến giới hạn, Chrome sẽ tự động hiển thị thông báo lỗi trong khung quảng cáo với nội dung: “This ad used too many resources for your device, so we removed it”.

Trình duyệt Chrome 87 sẽ chặn đứng các quảng cáo ngốn tài nguyên Ảnh chụp màn hình

Và Chrome cũng đang chặn quảng cáo quá giới hạn tài nguyên được sử dụng từ chính dịch vụ AdSense của Google.