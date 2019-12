Google công bố các ứng dụng Android hay nhất 2019

“Ứng dụng của năm” thuộc về Video editor - Glitch Video Effects được phát hành bởi InShot Inc với hơn 10 triệu lượt cài đặt. Ứng dụng cho phép người dùng chỉnh sửa video bằng cách thêm hiệu ứng, bộ lọc, âm nhạc... để video trở nên sinh động và hấp hấp dẫn hơn.

Trong khi đó, Avengers: End game của Marvel Studios tình cờ trở thành bộ phim Google Play bán chạy nhất trong năm và bộ phim mới yêu thích của người dùng. Scary Stories to Tell in the Dark là một trong số các sách điện tử bán chạy nhất năm 2019 và giành được đánh giá là phổ biến nhất.