Chrome trên Android cho phép tìm kiếm bằng Google Lens

Tìm kiếm dựa vào hình ảnh không phải là điều mới lạ. Trên máy tính, bạn cần kéo và thả hình ảnh vào thanh công cụ tìm kiếm của Google, và với thiết bị Android thì bạn cần nhấn giữ trên một hình ảnh để mở ra tùy chọn “Tìm kiếm hình ảnh này trên Google”.

Theo Techradar, các cách tìm kiếm trên bị giới hạn ở việc chỉ đưa ra những kết quả là hình ảnh giống hoàn toàn với ảnh gốc. Nhưng với Google Lens, khả năng tìm kiếm bằng hình ảnh sẽ được đưa lên một tầm cao mới vì kết quả hiển thị bao gồm thêm hình ảnh và thông tin liên quan, gần giống với chủ thể được tìm kiếm. Nó hữu ích nếu như bạn đang lướt web và tìm ra một vật dụng nào đó mà bạn thích như giá quá cao, Google Lens sẽ gợi ý các kết quả có giá dễ chịu hơn.

Điều thú vị hơn với Google Lens là bạn không cần tìm kiếm hoàn toàn bằng ảnh gốc mà có thể cắt vùng chọn trên ảnh để tìm cụ thể thành phần bạn mong muốn trong ảnh.

Và theo một số trang tin công nghệ , bạn gần như không cần tải ứng dụng Google Lens riêng biệt nữa. Làm theo hướng dẫn sau trên Chrome phiên bản Android để bật tính năng tìm kiếm bằng Google Lens:

1. Mở Chrome và nhập “chrome://flags”

2. Tìm cụm văn bản “#context-menu-search-with-google-lens”

3. Chọn kết quả hiển thị ra và nhấn Enabled (Bật)

4. Khởi động lại Chrome bằng tùy chọn Relaunch (Khởi động lại)

Sau khi thực hiện xong các bước trên, mỗi khi bạn ấn giữ một hình ảnh trong trình duyệt, giao diện tùy chọn hiển thị lên sẽ có lựa chọn mới là ‘Search with Google Lens’ (Tìm kiếm bằng Google Lens). Để dùng tính năng tìm kiếm cũ, bạn có thể chọn ‘Search by image’ (Tìm kiếm bằng hình ảnh) hoặc ‘Go back to classic mode’ (Quay lại chế độ cổ điển) khi đang ở trang hiển thị kết quả.