Google loại bỏ một số phụ kiện liên quan Pixel

Theo SlashGear, Live Case là phụ kiện được Google giới thiệu lần đầu tiên cho Nexus 6 với thiết kế độc đáo, có thể khớp với hình nền trên thiết bị và thậm chí nút NFC trên một số kiểu máy để có thể được sử dụng cho một vài phím tắt khác nhau. Sau đó, khi Pixel 3 xuất hiện, Google đã tung ra My Case chứa hình ảnh do người dùng tải lên để làm chúng trở nên thực sự độc đáo.

Nhưng với sự xuất hiện của Pixel 3a , Live Case và My Case đã không còn tồn tại, mặc dù công ty vẫn cung cấp các tùy chọn bên thứ ba nếu người dùng mua thiết bị Pixel và muốn nhận vỏ máy do Google sản xuất. Tuy nhiên, người dùng bị giới hạn trong việc chọn một trong những vỏ bằng vải - vốn không thú vị như My Case.