Google mang tính năng Night Mode lên điện thoại Android Go giá rẻ

Theo Android Authority, đây không phải là Night Mode trên các điện thoại Pixel hiện tại khi mà những chiếc điện thoại Android Go vốn không đi kèm trí tuệ nhân tạo (AI) của Google. Nó hoạt động thông qua việc chụp một loạt ảnh ở các độ phơi sáng khác nhau, sau đó kết hợp chúng thành kết quả duy nhất giống như Night Mode trên nhiều thiết bị khác.

Dẫu vậy đây vẫn là thành tích đáng hoan nghênh dành cho các thiết bị Android Go vốn rất yếu về khả năng nhiếp ảnh trước đó. Ở thời điểm ban đầu, Google chỉ cung cấp Night Mode cho Android Go trên các mẫu điện thoại Nokia 1.3, Wiko Y61 và Wiko Y81. Người dùng phải chờ một lúc để thấy ứng dụng camera được triển khai đến các mẫu Android Go khác.