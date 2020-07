Thiết bị Android Go phải có RAM 2 GB trở xuống

Theo Neowin, phiên bản Android 10 Go Edition được ra mắt vào năm ngoái mang đến một vài cải tiến về hiệu suất so với tiền nhiệm dựa trên Android 9 Pie. Mặc dù các thiết bị có RAM thấp từ 512 MB đến 1 GB có thể chạy Android Go nhưng giờ đây yêu cầu của Google đã được mở rộng hơn một chút.