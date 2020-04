Thiết bị Android Go được 'lên đời' khả năng chụp ảnh

Theo Neowin, Google Camera Go (hoặc Gcam Go) được Google công bố cho mẫu smartphone Android Go , Nokia 1.3, vào tháng trước. Ứng dụng này là một biến thể rút gọn của Camera có trong smartphone Pixel - một trong những thiết bị tốt nhất để chụp ảnh dù đi kèm ít cảm biến máy ảnh. Bộ thuật toán mạnh mẽ trong ứng dụng Camera được cho là lý do mang đến điều này.