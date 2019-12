Google Maps hỗ trợ chế độ ẩn danh cho iOS

Incognito Mode là chế độ hoạt động ẩn danh thường thấy trong các trình duyệt web. Tương tự như vậy với Google Maps, người dùng sẽ trải nghiệm thao tác tìm đường đi hay tra cứu các địa điểm mà không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên tài khoản Google và dòng thời gian lưu lịch sử các địa điểm - Timeline.

Đồng nghĩa với các tính năng cá nhân hóa cũng sẽ không hiển thị lên Maps, chẳng hạn như những gợi ý địa điểm ăn tối dựa trên thói quen bạn từng ghé thăm.

1. Mở ứng dụng Google Maps trên thiết bị iOS.

2. Trong giao diện chính, bấm chọn vào hình ảnh đại diện của tài khoản Google nằm góc trên bên phải.

3. Bấm chọn Turn on Incognito mode, có một bảng thông báo xuất hiện, bấm Close để xác nhận. Dấu hiệu nhận biết chế độ Incognito đang được sử dụng là có dòng Incognito mode is on xuất hiện ở bên trên giao diện ứng dụng Google Maps và con dấu định vị có màu đen.