Google Meet bổ sung tính năng mới

Với hầu hết các trường học trên toàn thế giới vẫn đang phụ thuộc vào hình thức học trực tuyến do đại dịch Covid-19, Google đã và đang triển khai các cải tiến cho dịch vụ tập trung vào giáo dục của mình. Tuần trước, công ty công bố một loạt tính năng mới cho Google Meet , bao gồm khả năng cho giáo viên hoặc người dẫn chương trình kết thúc cuộc họp cho mọi người cùng một lúc.

Google vừa thông báo họ đang triển khai khả năng đó cho khách hàng của Google Workspace. Bắt đầu từ hôm nay, người tổ chức cuộc họp với Google Meet sẽ có 2 lựa chọn khi họ chuẩn bị thoát khỏi cuộc họp: họ có thể để những người trong nhóm tiếp tục cuộc gọi mà không bị giám sát hoặc kết thúc cuộc họp với mọi người cùng một lúc.

Khi bạn nhấp vào nút kết thúc cuộc gọi, một hộp thoại sẽ bật lên hiển thị 2 tùy chọn nói trên trước khi bạn có thể rời khỏi. Nếu bạn chọn kết thúc cho tất cả mọi người, những người khác sẽ nhận được thông báo họ đã bị loại khỏi cuộc họp. Giáo viên có thể ngăn cản những người tham gia cuộc họp trước đó khi họ muốn gặp học sinh của mình bằng cách bắt đầu một cuộc họp video hoàn toàn mới.

Hiện tại, khả năng này chỉ giới hạn ở tài khoản Workspace Education Fundamentals hoặc Education Plus, là những tên mới của G Suite for Education và G Suite Enterprise for Education sau khi đổi thương hiệu vào tuần trước. Google cũng đang có kế hoạch giới thiệu tính năng mới này cho các phiên bản Workspace khác trong vài tháng tới.