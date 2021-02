Google Meet thêm tính năng kiểm tra chất lượng cuộc gọi

Thông thường vấn đề phiền toái nhất khi tham gia các cuộc họp trực tuyến là việc phải chờ đợi trong khi mọi người chuẩn bị webcam và micro của họ. Giờ đây, Google Meet thêm một tính năng mới cho phép kiểm tra chất lượng thiết bị nghe - nhìn của mình trước khi tham gia cuộc gọi.

Google vừa thông báo mang đến một tính năng mới cho Google Meet , có tên gọi là Green Room, giúp bạn có thể kiểm tra chất lượng của hình ảnh và âm thanh của chính thiết bị đang sử dụng trước khi tham gia cuộc họp trực tuyến, từ đó sẽ không khiến mọi người phải chờ đợi nữa.

Trước khi tham gia cuộc gọi trên Google Meet, bạn sẽ thấy nút Check your audio and video, khi nhấn vào sẽ mở ra Green Room để bạn thực hiện việc kiểm tra. Trong không gian này, bạn có thể xác nhận tất cả thiết bị ngoại vi của bạn đã được kết nối, kết nối mạng của bạn có ổn định và kiểm tra tính năng khử tiếng ồn. Green Room được nâng cao hơn so với chức năng hiện tại chỉ có thể giúp bạn xem trước chất lượng video từ webcam.

Nếu sự cố được phát hiện, một cảnh báo sẽ hiển thị cung cấp các mẹo về cách khắc phục.

Tính năng mới ra mắt từ ngày 4.2 và sẽ khả dụng cho tất cả mọi người dùng Google Workspace và G Suite trong 2 tuần tiếp theo.