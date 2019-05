Google muốn mở rộng dự án Next Billion Users sang Việt Nam

Mục tiêu của dự án

Các sản phẩm của NBU được thiết kế để phù hợp với những người dùng ở các thị trường phát triển, và giúp người dùng địa phương nhận thấy rằng các sản phẩm của Google sẽ trở nên gần gũi hơn với mọi người dùng, kể cả đó là những nơi có chất lượng internet không được tốt.

Điều này là rất cần thiết khi báo cáo từ Internet World Stats cho thấy, chỉ khoảng 50% người dùng trên thế giới tiếp cận internet. Những người này trải rộng trên toàn cầu, nhưng chủ yếu tập trung ở các thị trường phát triển, như Ấn Độ, Indonesia và các quốc gia ở châu Phi. Khi Google nghĩ đến việc đưa internet đến hàng tỉ người dùng tiếp theo thông qua NBU, họ sẽ đến từ các thị trường này.

Ảnh: T.Luân Hành trình phát triển dự án của NBU trong các năm qua

Vấn đề ở các thị trường phát triển chính là việc sử dụng kết nối dữ liệu di động là tương đối khó khăn, bởi không phải lúc nào nó cũng ổn định hoặc có sẵn. Bên cạnh đó, chi phí sử dụng dữ liệu cũng cao hơn khi so sánh với thu nhập của họ. Họ chủ yếu sử dụng điện thoại cơ bản và không thể tiếp cận đầy đủ thông tin trên internet.

Thông qua NBU, Google sẽ tập trung vào việc đổi mới nhằm tung các sản phẩm đặc biệt cho khu vực này, vì vậy đây không chỉ là vấn đề đổi mới cho một phần khác của thế giới mà còn cố gắng giải quyết các vấn đề và thách thức địa phương, bởi thuộc tính của người dùng ở các thị trường này khác với người dùng ở các thị trường lớn hơn.

Những sản phẩm từ NBU

Để bắt đầu hỗ trợ người dùng tại các thị trường phát triển, Google bước đầu xây dựng một số sản phẩm như Datally giúp họ kiểm soát và tiết kiệm dữ liệu di động. Nó cũng giúp quản lý không gian lưu trữ tốt hơn, rất cần thiết cho những chiếc điện thoại giá rẻ với dung lượng lưu trữ thấp phổ biến tại đây.

Ảnh: T.Luân Android Go là hệ điều hành được thiết kế tối ưu cho các điện thoại giá rẻ

Nhưng quan trọng hơn, trọng tâm của Google thông qua NBU đó là xem xét các sản phẩm cốt lõi có sẵn và tối ưu hóa nó để sử dụng tốt hơn trên các điện thoại giá rẻ sử dụng tại đây.

Hiện Google có 7 sản phẩm với hơn 1 tỉ người dùng trên khắp thế giới, bao gồm: YouTube, Search, Maps và Android Chrome. Vì vậy, để có 1 tỉ người dùng tiếp theo tiếp cận với các sản phẩm này, công ty cần đưa ra những suy nghĩ khác nhau dựa trên các thách thức mà họ gặp phải. Kết quả là hiện nay, có tổng cộng 8 sản phẩm mà Google đã thiết kế ưu tiên cho thị trường mới nổi, bao gồm Google Go, Gmail Go, Android Go, Maps Go , YouTube Go, Datally, Files by Google và Google Station.

tin liên quan Trí tuệ nhân tạo tiếp tục là chủ đề 'nóng' tại Google I/O 2019 Trong đó, Google Go được thiết kế đặc biệt để cung cấp một cải tiến rất lớn để duyệt internet tốt hơn; Gmail Go cho phép truy cập hộp thư đến nhanh hơn mà vẫn giữ an toàn và có tổ chức; Android Go là phiên bản rút gọn của hệ điều hành Android; Maps Go được thiết kế để chạy nhanh và mượt trên các thiết bị có bộ nhớ hạn chế; YouTube Go cho phép người dùng xem trước video trước khi xem, chọn độ phân giải để xem và chia sẻ video ngay lập tức mà không cần sử dụng dữ liệu; Datally giúp người dùng smartphone hiểu, kiểm soát và tiết kiệm dữ liệu; Files by Google (trước đây gọi là Files Go) giúp người dùng quản lý tập tin và dung lượng lưu trữ của smarrphone, tìm tập tin nhanh hơn và dễ dàng chia sẻ chúng với người khác; và Google Station là một nền tảng giúp đưa điểm phát sóng Wi-Fi tốc độ cao miễn phí đến các địa điểm công cộng với nguồn ngân sách từ các quảng cáo.

Việt Nam sẽ là thị trường lớn tiếp theo của NBU

Bên lề hội nghị Google I/O 2019 đang diễn ra ở Mỹ, chia sẻ với Thanh Niên, ông Josh Woodward - Giám đốc sản phẩm và thiết kế sáng kiến NBU cho biết, Việt Nam cũng là một trong những thị trường mà Google nhắm tới để phát triển các dự án NBU, thông qua các báo cáo về tốc độ tăng trưởng dân số, GDP và số lượng smartphone tại Việt Nam. Google xác nhận rằng, con số này đang gia tăng không ngừng sau mỗi năm. Trong đó, TP.HCM và Hà Nội là hai thành phố lớn của số lượng người dùng smartphone cao nhất, với rất nhiều thiết bị khác nhau, từ giá rẻ cho đến các dòng sản phẩm cao cấp.

"Chúng tôi đã mất khoảng hai năm để tìm hiểu thị trường Việt Nam, đã có nhiều cuộc họp, các ý tưởng nhằm phát triển những sản phẩm thuộc dự án NBU cho Việt Nam, khi thấy rằng lượng người dùng smartphone tại đây đang gia tăng không ngừng trong vài năm qua", ông Josh Woodward chia sẻ.

Ảnh: T.Luân ông Josh Woodward - Giám đốc sản phẩm và thiết kế sáng kiến NBU (phải) chia sẻ sự quan trong của Việt Nam trong dự án NBU

Google cũng xác nhận rằng điều khó khăn mà họ đang gặp phải ở Việt Nam là làm thế nào phát triển được nội dung mang tính địa phương, làm thế nào để hiểu rõ hơn ngôn ngữ tại Việt Nam. Chính vì thế, Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia nằm trong trọng tâm phát triển thuộc dự án NBU trong tương lai, và Google tin rằng công ty sẽ đem lại những sản phẩm mang tính phổ biến, để mọi người đều có thể dùng được kể cả khi hoặc đang sử dụng kết nối 2G, 3G hoặc 4G.

Một điểm quan trọng mà Google vừa xác nhận, chính là "gã khổng lồ tìm kiếm" đã thử nghiệm một số dịch vụ thuộc dự án NBU tại Việt Nam trong thời gian qua, chẳng hạn như cải tiến phiên bản Google Gboard hỗ trợ khả năng nhập liệu ngôn ngữ tiếng Việt tốt hơn, tích hợp các tính năng mới vào trong phần mềm dẫn đường Google Maps (có tùy chọn dẫn đường bằng xe máy) hoặc triển khai thử nghiệm dịch vụ Google Station - có khả năng phát Wi-Fi miễn phí cho người dùng ở một số khu vực nhất định như trường học, các địa điểm công cộng.