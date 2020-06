Google phát hành nhiều tính năng mới cho một số ứng dụng Android

Cùng với các tính năng mới được tích hợp cho điện thoại Pixel mới đây, Google đã công bố một số ứng dụng Android sẽ được cập nhật với nhiều cải tiến hữu ích.

Cụ thể, ứng dụng Digital Wellbeing sẽ có chế độ Bedtime, thay thế cho Wind Down. Khi được bật, chế độ Bedtime sẽ chuyển sang chế độ không làm phiền (Do Not Disturb) để tắt âm thanh thông báo, cuộc gọi và tin nhắn trong khi người dùng đang ngủ. Ngoài ra, bật chế độ Bedtime sẽ làm cho điện thoại của bạn mờ dần các màu thành đen và trắng. Bản cập nhật mới sẽ giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh cách thức và thời điểm bật chế độ Bedtime. Tức là người dùng có thể chọn bật Bedtime tự động hoặc sau khi bạn cắm sạc điện thoại.

Google cũng đã thêm một tùy chọn mới cho phép người dùng tạm dừng chế độ Bedtime mà không phải điều chỉnh các tác vụ hẹn giờ trước đó của họ. Bên cạnh đó ứng dụng đồng hồ Clock sẽ được tích hợp thêm một tab mới là Bedtime, cho phép đặt thời gian đi ngủ và thức dậy hằng ngày, từ đó sắp xếp lịch trình giấc ngủ tốt hơn. Bạn sẽ nhận được lời nhắc trước khi đi ngủ và tùy chọn phát âm thanh êm dịu từ các dịch vụ phát nhạc khác nhau như Calm, Spotify và YouTube Music.

Ứng dụng đồng hồ Clock sẽ có một tính năng mới gọi là Sunrise Alarm để đánh thức người dùng nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, ứng dụng YouTube hiện cung cấp tùy chọn mới cho phép người dùng đặt lời nhắc trước khi đi ngủ. Bạn có thể chọn xem lời nhắc khi đi ngủ hoặc sau khi xem video xong.

Cuối cùng, ứng dụng Family Link đã được cập nhật với tùy chọn đặt giới hạn cho trẻ em, chẳng hạn như quản lý hoạt động thời gian sử dụng màn hình, tải xuống ứng dụng, giao dịch trong ứng dụng và giờ đi ngủ cho thiết bị của trẻ. Ứng dụng này cho phép bạn thiết lập lịch trình đi ngủ hằng ngày và sửa đổi chúng khi cần thiết.