Google Phone sắp cho phép ghi âm cuộc gọi ẩn danh

Theo GizmoChina, mặc dù ứng dụng Google Phone đã có mặt trên Play Store được một thời gian nhưng chỉ một số thiết bị nhất định mới được hỗ trợ tính năng ghi âm cuộc gọi, bao gồm các OEM Xiaomi hay Nokia và cả Pixel của Google. Mặc dù vậy, tính năng này làm việc khá hạn chế khả năng.

Với phiên bản v.59 của ứng dụng Google Phone, các chuỗi mã được phát hiện có từ khóa như “Always record”, “non_contact_toggle_key”, “Numbers not in your contacts”… có nghĩa ứng dụng sẽ tự động ghi lại các cuộc gọi từ các số không xác định.

Được biết, ứng dụng Google Phone giới thiệu tính năng ghi âm vào năm ngoái nhưng chỉ giới hạn cho người dùng Google Pixel. Sau đó, trong năm 2020, Google đưa nó đến một số khu vực nhất định bao gồm nhiều thiết bị Xiaomi vào tháng 9 và smartphone Nokia vào tháng 5, với các biến thể toàn cầu của thiết bị Xiaomi đã xuất xưởng cùng ứng dụng Google Phone.

Chuỗi đầu tiên của dãy mã lưu ý người dùng tham gia cuộc gọi sẽ nhận được yêu cầu chấp nhận để được ghi lại. Mọi người sẽ được thông báo trước rằng cuộc gọi đang được ghi âm và phải đảm bảo tuân theo luật về ghi âm cuộc trò chuyện. Bản ghi âm sẽ chỉ được lưu trữ trên điện thoại của người dùng. Về cơ bản, người dùng sẽ nhận được một cửa sổ bật lên xác nhận có bật/tắt tính năng ghi âm cuộc gọi hay không, với nội dung trả lời là “Always record” và “Cancel”.