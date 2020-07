Google Photos cho web có giao diện mới cho một số người dùng

Google đã thiết kế lại ứng dụng Google Photos trên thiết bị di động vào tháng trước, mang đến một giao diện mới và một vài tính năng mới , mục đích giúp người dùng có giao diện phân chia theo tab, và điều hướng trong ứng dụng dễ dàng hơn. Giờ đây, Google Photos phiên bản web cũng đang nhận được một cập nhật giao diện mới với các nút bấm đơn giản bị loại bỏ đi và thay thế việc điều hướng bằng một thanh menu ở cạnh bên.

Giao diện người dùng nhỏ gọn trước đây với các menu ẩn trong các nút bấm đã bị xóa bỏ dẫn đến khu vực hiển thị ảnh của thư viện bị thu hẹp lại. Tuy nhiên, các tùy chọn trong thanh menu ở bên cạnh trái giao diện được hiển thị rõ ràng với chú thích chi tiết hơn và dễ điều hướng hơn. Tab Album đã được di chuyển xuống phần Library được sắp xếp riêng biệt trong bảng điều hướng và thanh công cụ trên cùng sẽ bao gồm các mục Photos, hình ảnh đã chia sẻ, mục For you và Print Store. Bên cạnh đó nút Create bên cạnh thanh tìm kiếm đã bị loại bỏ, thanh tìm kiếm cũng được thu nhỏ để chứa các nút Help và Settings.

Không rõ giao diện được cập nhật có được triển khai cho tất cả người dùng hay không, nhưng có vẻ đây là bản giới thiệu với nhiều tính năng được lên kế hoạch cho ứng dụng web trong tương lai.