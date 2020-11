Google Photos sắp giới hạn một số tính năng chỉnh sửa cho người dùng trả phí

Nếu Google tung ra các tính năng trả phí rộng rãi hơn, chúng sẽ là những tính năng mới hơn so với các tính năng miễn phí trước đây.

Trước đó, Google đã triển khai tính năng in ảnh trả phí mới cho Google Photos và hiện hãng nỗ lực tìm cách để làm cho tư cách thành viên của Google One trở nên hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng , chẳng hạn như cung cấp dịch vụ VPN miễn phí. Google hiện cho phép người dùng lưu trữ ảnh và video chất lượng cao không giới hạn trên đám mây, vì vậy công ty hoàn toàn có lý do để tìm cách bù đắp chi phí.