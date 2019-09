Google Photos thêm kho lưu trữ riêng tư Memories

Theo Theverge, tính năng mới có tên Memories bắt đầu được triển khai đến mọi người với định dạng gần giống Stories trên Instagram. Thay vì nhắc người dùng khám phá lại hình ảnh “ngày ấy bây giờ” trong thẻ Assistant như hiện nay, những bức ảnh trên Google Photos sẽ xuất hiện ở đầu thư viện ảnh dưới dạng các vòng tròn nhỏ quen thuộc với bất cứ ai sử dụng Instagram. Chạm vào một bức ảnh và nó sẽ hiển thị cho người dùng một lựa chọn ảnh và video đã chụp ngày hôm đó trong những năm trước, bắt đầu từ một năm trở về trước và được lưu trữ trong Google Photos.

Người dùng sẽ không thấy mọi ảnh hoặc video mà mình từng chụp mà thay vào đó các thuật toán sẽ chọn ra những bức ảnh dựa trên nhiều tín hiệu khác nhau. Người dùng cũng có thể ẩn từng người hoặc khoảng thời gian khỏi Memories, hoặc tắt hoàn toàn tính năng này.

Các ứng dụng giúp người dùng khám phá lại những bức ảnh cũ đã trở nên phổ biến kể từ khi dịch vụ Timehop xuất hiện nhằm tổng hợp các bài đăng truyền thông xã hội cũ của người dùng vào nơi duy nhất. Trong vài tháng tới, người dùng cũng có thể chia sẻ ảnh và video với bạn bè và gia đình ở định dạng trò chuyện nhiều hơn trên Google Photos - một tính năng gọi nhớ đến Instagram Direct. Nếu như vậy, Photos sẽ sớm trở thành ứng dụng nhắn tin mới của Google, tiếp nối Allo, Duo, Hangouts, Google Chat và nhiều cái tên khác.

Google cũng bắt đầu muốn kiếm tiền từ dịch vụ ăn theo Google Photos Ảnh: The Verge

Google cũng bắt đầu muốn kiếm tiền từ Google Photos bằng cách cho phép người dùng đặt hàng những bản in ản 4 x 6 trực tiếp từ ứng dụng, với khoảng 11.000 địa điểm in ấn tại CVS Pharmacy và Walmart. Tại Mỹ, người dùng cũng có thể đặt in các bản in cho các bức ảnh yêu thích và gửi đến nhà của mình dưới các kích cỡ 8 x 8, 12 x 14 và 16 x 20, trong đó kích thước nhỏ nhất có giá 19,99 USD.

Memories sẽ bắt đầu có sẵn từ bây giờ trên Google Photos dành cho iOS và Android.