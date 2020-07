Google Pixel 4a ra mắt vào ngày 3.8

Theo PhoneArena, vào cuối tháng 6, Pixel 4a được cho là đã nhận chứng nhận từ Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), trong khi một số cửa hàng ở châu Âu đã liệt kê điện thoại, vì vậy ngày ra mắt Pixel 4a là 3.8 hoàn toàn hợp lý. Google gần đây ngừng bán Pixel 3a và 3a XL càng chứng tỏ thêm khả năng ra mắt bản kế nhiệm của nó.

Pixel 4a dự kiến đi kèm chip Snapdragon 730 vốn hơi cũ so với các điện thoại tầm trung vào thời điểm mà các thiết bị khác đã nâng cấp lên Snapdragon 765G như OnePlus Nord và LG Velvet. Theo kết quả điểm chuẩn xuất hiện gần đây, hiệu năng có thể không nhất thiết là vấn đề đối với Pixel 4a khi nó thậm chí còn mạnh hơn 70% so với Pixel 4. Dĩ nhiên, điều này sẽ không thể so sánh với các điện thoại cao cấp năm nay, bao gồm cả iPhone SE có chip mạnh hơn rất nhiều. Sản phẩm cũng không hỗ trợ 5G như nhiều điện thoại khác mà chỉ dừng lại ở khả năng 4G LTE.

Bên cạnh đó, Pixel 4a cũng có thể đi kèm màn hình 5,81 inch đục lỗ cho camera selfie 8 MP. Ở mặt sau máy là camera 12 MP duy nhất với nhiều tính năng chụp ảnh của Pixel 4. Điện thoại còn đi kèm RAM 6 GB và bộ nhớ trong tối đa 128 GB. Thỏi pin 3.080 mAh hứa hẹn cho thời gian sử dụng tốt, cùng với đó là máy quét vân tay vật lý và jack cắm tai nghe 3,5 mm.

Về cơ bản, đó không phải là các thông số kỹ thuật mang tính đột phá nhưng sản phẩm sẽ được tối ưu hóa với phần mềm có sẵn. Mức giá có thể rơi vào khoảng 349 USD sẽ giúp điện thoại hấp dẫn hơn so với iPhone SE hoặc OnePlus Nord.