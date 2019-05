GrabFood tăng trưởng gấp 250 lần sau một năm ra mắt

Theo đó, GrabFood chính thức được triển khai vào tháng 6.2018 và chỉ sau 7 tháng, GrabFood đã mở rộng dịch vụ đến 15 tỉnh thành, trở thành mạng lưới giao nhận thức ăn phát triển nhanh nhất Việt Nam.

Hiện tại, khoảng 81% người dùng tại Hà Nội và TP.HCM chọn GrabFood là thương hiệu được sử dụng thường xuyên nhất trong số các dịch vụ giao nhận thức ăn, theo khảo sát được công bố vào cuối tháng 4.2019 bởi Kantar. Tỷ lệ này vào tháng 10.2018 là 48%, và là 68% vào tháng 1.2019.

Một điểm tiện lợi là khi thực hiện đặt món ăn trên GrabFood, ứng dụng sẽ tự động xác định vị trí khách hàng để đề xuất danh sách nhà hàng ở gần với khách hàng. Ngoài ra, khách đặt món có thể theo dõi vị trí của đối tác tài xế ngay trên ứng dụng theo thời gian thực.

GrabFood là nền tảng giao nhận thức ăn phối hợp với Cục An toàn thực phẩm (VFA) thực hiện hàng loạt sáng kiến nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, góp phần cải thiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam.