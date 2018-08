Hạn chế quảng cáo Facebook bằng tiện ích nhỏ trên trình duyệt web

Facebook dựa vào các thuật toán để liên tiếp hiển thị quảng cáo mà hãng cũng như các doanh nghiệp tin rằng người dùng hứng thú với điều đó, đồng thời không cho họ khả năng kháng cự. Có thể nói, Facebook là một công ty thu thập dữ liệu núp bóng mạng xã hội và việc duy nhất hãng làm là phân loại người dùng theo danh mục để các nhà quảng cáo dễ dàng nhắm tới nhóm đối tượng mục tiêu.

Lợi nhuận chính là thứ mang lại động lực để Facebook bất chấp tất cả nhằm có được thông tin của người dùng rồi đem bán lại.

tin liên quan Phần mở rộng trên trình duyệt giúp chặn quảng cáo nhắm mục tiêu Tuy nhiên, phần lớn người dùng lại không quan tâm tới vấn đề đó. Họ vẫn bị hấp dẫn bởi những vụ tranh cãi, ảnh của những đứa trẻ, quyền truy cập “miễn phí” vào các trò giải trí… mà không biết rằng đánh đổi lại chính là dữ liệu của mình. Và chính những thông tin đó đã giúp Facebook trở thành một trong những công ty nổi tiếng và giàu có nhất thế giới, bất chấp thiệt hại mà hãng gây ra. Tuy nhiên, phần lớn người dùng lại không quan tâm tới vấn đề đó. Họ vẫn bị hấp dẫn bởi những vụ tranh cãi, ảnh của những đứa trẻ, quyền truy cập “miễn phí” vào các trò giải trí… mà không biết rằng đánh đổi lại chính là dữ liệu của mình. Và chính những thông tin đó đã giúp Facebook trở thành một trong những công ty nổi tiếng và giàu có nhất thế giới, bất chấp thiệt hại mà hãng gây ra.

Người dùng có thể hạn chế quảng cáo bằng cách thủ công khi truy cập đường dẫn sau trên Facebook > Settings (Cài đặt) > Your Facebook Information (Thông tin Facebook của bạn) > chọn View (Xem) bên cạnh Access Your Information (Truy cập thông tin của bạn) > Information About You (Thông tin về bạn) > Ads (Quảng cáo) > Ad Interests (Quảng cáo quan tâm).

Tại đây sẽ có các thẻ đại diện cho thông tin mà các nhà quảng cáo đang nhắm vào người dùng. Chủ tài khoản chỉ có thể chọn cách gỡ từng thẻ một và sau một khoảng thời gian nhất định phải quay lại để gỡ tiếp. Việc này khá mất thời gian và đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Để hỗ trợ giảm thao tác cho người dùng, 3 nhà phát triển thuộc chương trình Mozilla Fellow là Hang Do Thi Duc, Becca Ricks, Joana Varon đã tạo ra tiện ích mở rộng trên trình duyệt mang tên Fuzzify.me.

Fuzzify.me là một tiện ích mở rộng có mặt trên cả trình duyệt web Chrome và Firefox có khả năng thu thập dữ liệu khi người dùng lướt Facebook. Tiện ích này sẽ thông tin về những quảng cáo nào bạn đã xem và nếu được phép sẽ cung cấp lý do mà Facebook hiển thị nội dung đó. Chương trình có tính năng tùy chỉnh quảng cáo Facebook, với lựa chọn loại bỏ hàng loạt danh mục nội dung đang “nhắm” vào bạn.

Sau khi cài đặt lên trình duyệt web, người dùng có thể gỡ nhiều thẻ quảng cáo cùng lúc chỉ với vài cú nhấp chuột, thay vì ngồi gỡ từng cái một. Chính cách mà các nhà quảng cáo nhắm vào phụ nữ trên mạng xã hội đã khiến những lập trình viên trên hợp tác để tạo ra công cụ này.

Lập trình viên Hang Do Thi Duc chia sẻ trên TNW: “Người dùng Facebook, đặc biệt là phụ nữ phải thường xuyên thấy những quảng cáo mang tính xúc phạm và giả dối. Các nội dung này sử dụng dữ liệu cá nhân để chào mời dịch vụ sinh sản, bỉm sữa hay sản phẩm giảm cân, hẹn hò…”.