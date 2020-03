HMD Global tiết lộ dòng smartphone Nokia giá rẻ mới

Theo Neowin, HMD cho biết Nokia 8.3 5G sở hữu chip Snapdragon 765G, tùy chọn RAM 6 GB hoặc 8 GB và bộ nhớ trong 64 GB hoặc 128 GB có thể mở rộng qua khe cắm thẻ microSD. Đây là thiết bị đầu tiên sử dụng mô-đun 5G RF Front của Qualcomm như một phần của nền tảng mô-đun 5G mà công ty sẵn sàng cho tương lai. Giám đốc sản phẩm HMD Global - Juho Sarvikas, cho rằng điện thoại có số lượng băng tần 5G New Radio cao nhất, từ 600 MHz lên đến 3,8 GHz để nó trở thành một thiết bị 5G thực sự toàn cầu và của tương lai.

Về camera, Nokia 8.3 5G tự hào cung cấp 4 camera PureView với ống kính mang nhãn hiệu ZEISS đặt trong phần tròn lồi ở mặt sau, chứa camera chính 64 MP, camera góc cực rộng 12 MP, cùng hai camera cho macro và chân dung. Công ty cũng giới thiệu trình thu và chỉnh sửa ZEISS Cinema cho các video quay trong điều kiện ánh sáng yếu.

Nokia 5.3 được bán với nhiều tùy chọn cấu hình khác nhau Ảnh: HMD Global

Nokia 5.3 được trang bị chip Snapdragon 665 và thỏi pin được công ty hứa hẹn cho thời gian sử dụng kéo dài lên đến 2 ngày. Máy có màn hình 6,55 inch và thiết lập 4 camera ở phía sau (chính 13 MP f/1.8, góc siêu rộng 5 MP, độ sâu 2 MP và macro 2 MP). Mẫu điện thoại tầm trung này chạy Android 10 và có nút dành riêng cho Google Assistant, cung cấp bộ nhớ trong 64 GB (hỗ trợ thẻ nhớ microSD) cùng tùy chọn RAM 3 GB, 4 GB hoặc 6 GB.

Nokia 1.3 là smartphone đầu tiên được trang bị Camera Go Ảnh: HMD Global

Cuối cùng là phiên bản Nokia 1.3 giá rẻ chạy Android 10 (Go Edition) có thể nâng cấp lên Android 11 Go trong tương lai. HMD lưu ý rằng đây là một trong những smartphone đầu tiên xuất xưởng với Camera Go, cũng như hệ thống xử lý ảnh ánh sáng yếu qua AI nhằm hỗ trợ cho máy ảnh 8 MP duy nhất ở mặt sau. Máy tích hợp chip lõi tứ Snapdragon 215, RAM 1 GB và bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng khe cắm thẻ microSD.

Nokia 8.3 5G có mặt vào mùa hè này với màu Polar Night với giá 599 EUR cho biến thể 6/64 GB và 649 EUR cho biến thể 8/128 GB. Nokia 5.3 sẽ xuất xưởng trong các tùy chọn màu Cyan, Sand và Charcoal từ tháng 4 với giá 189 EUR (4/64 GB). Nokia 1.3 có biến thể màu giống như Nokia 5.3 và ra mắt cùng tháng với giá 95 EUR.