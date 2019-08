HMD Global tiết lộ kế hoạch phát hành Android 10 cho smartphone hiện có

Theo Neowin, tiết lộ được thực hiện qua Twitter và củng cố cam kết của công ty trong việc cung cấp các bản cập nhật hệ điều hành lớn một cách kịp thời như những gì mà hãng đã làm với các phiên bản Android trước đây.

Đây là một thông tin được người dùng Nokia quan tâm, đặc biệt khi mới đây, Nokia đã gia hạn bản cập nhật bảo mật thêm 1 năm nữa cho một số smartphone Android đầu tiên từ công ty. Về cơ bản, các bản cập nhật hệ điều hành lớn sẽ không có sẵn cho các điện thoại được phát hành vào năm 2017.

Lịch trình đăng tải cho thấy Android 10 dự kiến sẽ xuất hiện trên các điện thoại vẫn được HMD Global hỗ trợ vào quý 2/2020. Nokia 7.1, 8.1 và 9 PureView sẽ là những thiết bị đầu tiên nhận được bản cập nhật vào quý 4/2019.

Đầu năm tới, Nokia 6.1, 6.1 Plus và 7 Plus sẽ nhận được bản cập nhật, tiếp theo là Nokia 2.2, 3.1 Plus, 3.2 và 4.2 vào quý 1/2020. Đến quý 2, Nokia 1 Plus, 5.1 Plus, và 8 Sirocco cũng sẽ nhận được bản cập nhật. Cuối cùng, loạt điện thoại nhận được Android 10 sẽ bao gồm Nokia 1, 2.1, 3.1 và 5.1.

Tất cả các smartphone của HMD Global đều là một phần của chương trình Android One, có nghĩa nó được đảm bảo 2 năm nâng cấp hệ điều hành, và Huawei đã thực hiện được điều đó.