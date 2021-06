Hơn 3 triệu khách hàng Audi và Volkswagen bị ảnh hưởng vì vi phạm dữ liệu

Volkswagen Group of America, Inc. (VWGoA) là công ty con ở Bắc Mỹ của Tập đoàn Volkswagen của Đức. Nó chịu trách nhiệm về các hoạt động tại Mỹ và Canada cho Volkswagen, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini và VW Credit, Inc.

Theo BleepingComputer, VWGoA tiết lộ một nhà cung cấp đã để dữ liệu không an toàn bị lộ trên internet trong khoảng thời gian từ tháng 8.2019 đến tháng 5.2021. Vào ngày 20.3, VWGoA được nhà cung cấp thông báo một người không được phép đã truy cập dữ liệu và có thể đã lấy được thông tin khách hàng của Audi, Volkswagen và một số đại lý được ủy quyền.

VWGoA tuyên bố vi phạm liên quan đến 3,3 triệu khách hàng, với hơn 97% trong số đó bị ảnh hưởng liên quan đến khách hàng Audi và những người mua quan tâm đến sản phẩm. Dữ liệu được tiết lộ thay đổi theo mỗi khách hàng nhưng có thể bao gồm thông tin nhạy cảm như số an sinh xã hội và số khoản vay.

Đối với 90.000 khách hàng bị lộ nhiều thông tin nhạy cảm, Volkswagen đang cung cấp các dịch vụ giám sát và bảo vệ tín dụng miễn phí, bao gồm 1 triệu USD bảo hiểm chống lại hành vi trộm cắp danh tính.

VWGoA đã bắt đầu thông báo cho các khách hàng bị ảnh hưởng và khách hàng tiềm năng vào ngày 12.6 qua mail và cảnh báo khách hàng nên đề phòng các email, cuộc gọi hoặc tin nhắn đáng ngờ.

Vì dữ liệu của Audi và Volkswagen đã không được bảo mật trong một thời gian dài, nên không thể biết có bao nhiêu tác nhân đã truy cập trái phép. Do đó, tất cả thông tin liên lạc tự xưng là từ Audi hoặc Volkswagen nên được xử lý một cách thận trọng, đặc biệt là email hoặc tin nhắn văn bản SMS. Đối với những người có nhiều dữ liệu nhạy cảm bị lộ, nên đóng băng báo cáo tín dụng của mình để tránh các bên thứ ba thực hiện hành vi trộm cắp danh tính và lấy đi tín dụng dưới tên của bạn.