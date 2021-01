HTC có tháng thứ hai liên tiếp tăng trưởng doanh thu

Theo PhoneArena, trong tháng cuối cùng của năm 2020, HTC đạt doanh thu hợp nhất chưa kiểm toán là 21,96 triệu USD. Đó là mức tăng nhỏ 1,02% so với cùng kỳ năm trước, tốt hơn nhiều so với mức giảm trung bình 42,03% trong suốt năm 2020. Tác động của mùa mua sắm cuối năm 2020 được cho là vô cùng quan trọng giúp mang lại những con số tốt hơn cho HTC. So với tháng 11, doanh số hằng tháng của công ty Đài Loan tăng 10,68%.

Quan trọng hơn, kết quả trực tiếp đã mang đến tin tích cực dành cho HTC, đó là tháng 12 đã trở thành tháng thứ hai liên tiếp HTC có doanh thu tăng trưởng so với cùng thời kỳ năm trước đó. Được biết, lần cuối cùng HTC báo cáo doanh thu hai tháng liên tiếp tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái là cách đây 4 năm, cụ thể là vào tháng 2 và 3.2017 trước khi ra mắt chiếc điện thoại cao cấp HTC U11.

Những xu hướng tích cực này có tiếp tục trong năm 2021 hay không vẫn còn phải xem xét nhưng hiện tại, có vẻ như HTC chủ yếu tập trung vào dòng sản phẩm VR hơn là phân khúc smartphone, mặc dù công ty cũng đôi lúc ra mắt smartphone mới.