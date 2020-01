Huawei bán được 100.000 chiếc Mate X mỗi tháng

Theo Neowin, Huawei cho biết họ đang bán ra 100.000 chiếc Mate X mỗi tháng. Một điều quan trọng cần lưu ý là Galaxy Fold có mặt ở hầu hết thị trường lớn trên thế giới bao gồm Mỹ, Anh và các khu vực của châu Âu và còn được bán trước một tuần so với Mate X. Trong khi đó, thiết bị gập lại của Huawei chỉ được bán ở Trung Quốc

Huawei Mate X được bán ra từ ngày 15.11, điều này có nghĩa công ty đã bán được 200.000 chiếc Mate X cho đến nay. Với sự hạn chế có sẵn của Mate X, việc bán 200.000 chiếc trong hai tháng có thể được coi là khá ấn tượng.

Cả hai thiết bị có thể gập lại được công bố trong quý 1/2019 nhưng đều bị trì hoãn phát hành do các vấn đề tin cậy. Huawei quyết định không bán Mate X bên ngoài Trung Quốc do liên tục gặp khó do lệnh cấm của Mỹ dẫn đến bị thu hồi giấy phép sử dụng sản phẩm Google. Điều này đã ngăn công ty ra mắt các thiết bị mới bên ngoài quốc gia của mình với các dịch vụ Google Play được cài đặt sẵn.

Mate X có giá gần 2.500 USD tại Trung Quốc. Do đó, việc tung ra một thiết bị đắt tiền như vậy trên thị trường quốc tế mà không truy cập vào các dịch vụ của Google Play có thể không mang lại nhiều thành công cho công ty.

Samsung và Huawei hiện chuẩn bị cho ra mắt chiếc điện thoại gập lại thế hệ tiếp theo của họ tại MWC 2020 diễn ra vào tháng tới.