Huawei đàm phán tìm ứng dụng thay Gmail cho loạt Mate 30

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin) vừa phối hợp cùng Công ty CP an ninh mạng VSEC, chính thức ra mắt nền tảng kết nối cộng đồng hacker mũ trắng - Vietnam Bug Bounty.