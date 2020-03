Huawei P40 Pro và Premium sẽ có cảm biến 3D giúp thanh toán an toàn

Theo GSMArena, cảm biến này sẽ được sử dụng để ủy quyền cho các khoản thanh toán trực tuyến vì nó an toàn hơn so với mở khóa bằng máy ảnh đơn giản. Phần cứng bổ sung mới khiến phần đục lỗ hình viên thuốc cho camera trước của P40 Pro và P40 Premium lớn hơn so với P40.

Báo cáo cho hay, P40 Pro và P40 Premium sẽ tích hợp camera selfie 32 MP cộng với cảm biến ToF đặt trong phần đục lỗ. Cảm biến chuyển động cử chỉ cùng với phần cứng khác (như cảm biến ánh sáng xung quanh và tiệm cận) sẽ nằm dưới màn hình hoặc được đẩy lên viền trên cùng.

Mặc dù vậy, vì khung trên cùng của các sản phẩm cao cấp này được làm tròn nên nó dẫn đến một vấn đề trong thiết kế, mà cụ thể là phần màn hình góc trên trông khá mỏng manh.

Được biết, trong khi cả phiên bản Pro và Premium của dòng P40 đều có cùng phần cứng camera trước thì sự khác biệt giữa hai sản phẩm này chính là hệ thống camera sau. Trong khi Huawei P40 Premium đi kèm một camera tele thứ hai cho tổng số năm camera thì bản Pro chỉ có một camera tele dẫn đến tổng cộng có bốn camera. Đối với P40 tiêu chuẩn, nó chỉ cung cấp ba camera.