Huawei phát triển công cụ tìm kiếm mới thay thế Google Search

Theo SlashGear, Huawei thậm chí còn cung cấp gói APK để người dùng tải sử dụng. Có vẻ ứng dụng hoạt động trên mọi điện thoại ra mắt gần đây của Huawei, tuy nhiên các thử nghiệm cho thấy nó chưa thể như mong đợi của mọi người.

Với việc Huawei vẫn không có các dữ liệu tương đương Google Search nên không có gì ngạc nhiên khi công cụ tìm kiếm Huawei Search chỉ có thể cung cấp các kết quả tìm kiếm cơ bản và chức năng liên quan, như thời tiết , chuyển đổi đơn vị và tin tức.

Một vấn đề đáng quan tâm là Huawei không tiết lộ những gì có trong công cụ tìm kiếm của hãng, điều đó gây ra những lo ngại cho người dùng về khả năng theo dõi của nó. Bản thân dịch vụ này được điều hành bởi một công ty con có trụ sở ở Ireland, nhưng với những lời buộc tội nhắm vào Huawei, nhiều người vẫn có thể phải cảnh giác với các hoạt động của công ty Trung Quốc

Trước đó, vào tháng 5.2019, Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen của Bộ Thương mại nước này do cáo buộc Huawei tạo ra những lỗ hổng bảo mật trên thiết bị của họ để do thám người dùng và gửi dữ liệu đến chính phủ Trung Quốc, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Mỹ. Phía Huawei liên tục phủ nhận các thông tin này và cho rằng đó là những cáo buộc vô căn cứ.