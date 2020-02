Huawei, Samsung duy trì sản xuất giữa tâm dịch Corona

Công ty viễn thông Huawei cho biết họ đã vận hành trở lại hoạt động sản xuất hàng hóa, bao gồm các thiết bị tiêu dùng và thiết bị mạng, bước đầu duy trì hoạt động bình thường như từng có trước kỳ nghỉ lễ.

Theo đó, công ty đã khởi động lại dây chuyền sản xuất sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dựa theo quy định miễn trừ đặc biệt của chính phủ - quyền miễn trừ này cho phép một số ngành công nghiệp quan trọng vẫn hoạt động, bất chấp lời kêu gọi chung của chính quyền Bắc Kinh là dừng mọi hoạt động ở một số thành phố và tỉnh bị virus Corona hoành hành.

Người phát ngôn của Huawei cho biết, phần lớn dây chuyền sản xuất được khởi động lần này nằm ở một thành phố thuộc tỉnh miền nam Quảng Đông của Trung Quốc. Trong khi đó, nhiều tỉnh và thành phố khác nước này đã kêu gọi các nhà máy tạm dừng hoạt động, mặc dù các công ty trong một số ngành công nghiệp nhất định có thể vẫn hoạt động cầm chừng trong khi một số công ty có thể xin lệnh miễn trừ đặc biệt nhằm duy trì hoạt động như khi chưa có dịch. Ví dụ, một thông báo ở Thượng Hải nói rằng các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất thực phẩm, vật tư y tế hoặc các ngành liên quan đến nền kinh tế quốc gia đều được phép miễn trừ khỏi lời kêu gọi “tạm thời đóng cửa” của chính phủ Trung Quốc.

Ngoài Huawei, có nhiều công ty khác tiếp tục khởi động lại việc sản xuất sau kỳ nghỉ lễ và ngay giữa trận dịch “chết người” này, cho thấy tầm quan trọng của Bắc Kinh đối với chuỗi cung ứng công nghệ trong nước cũng như các khách hàng ở ngoài Trung Quốc.

Yangtze Memory Technologies (YMTC) - một nhà sản xuất chip nhớ flash do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn và có trụ sở đặt ngay tại Vũ Hán, tâm điểm của trận dịch - hiện xác nhận họ vẫn tiếp tục hoạt động sản xuất. Theo người phát ngôn của YMTC, hiện công tác sản xuất vẫn được tiến hành bình thường và không có nhân viên nào bị phát hiện nhiễm virus do họ đã tiến hành một số biện pháp cách ly, phân vùng ngay từ đầu nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên.

Trong khi đó, một công ty bán dẫn khác là Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) cũng tiếp tục công việc sản xuất trong suốt kỳ nghỉ này, trên kênh mạng xã hội của mình, công ty cho biết họ đã chia nhóm và thay nhau làm việc ngay từ trước kỳ nghỉ lễ để duy trì công tác sản xuất nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn của nhân viên. Đối thủ lớn của họ là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) hiện có các cơ sở sản xuất ở Thiên Tân, Thâm Quyến, Bắc Kinh và Thượng Hải cũng chia sẻ với Reuters rằng, công ty đang duy trì một phần hoạt động của các dây chuyền sản xuất tại Trung Quốc và có kế hoạch tiếp tục khôi phục hoạt động đầy đủ vào ngày 10.2 tới.

Nhà sản xuất tấm nền và tivi TCL cho biết các dây chuyền sản xuất màn hình LCD của họ vẫn hoạt động bình thường, dù các xưởng tại Vũ Hán có thể gián đoạn một chút do có sự chậm trễ trong cung ứng vật liệu sản xuất. Một ông lớn khác về tấm nền là BOE Technology Group của Trung Quốc cũng cho biết, một trong những nhà máy của họ tại Vũ Hán đang gặp phải tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu do ảnh hưởng của virus Corona.

Ngay cả Samsung Electronics cũng không có ý định gián đoạn hoạt động tại nhà máy chip của họ ở Tây An của Trung Quốc, dù đã có dịch Corona bùng phát ở khu vực này. Một đại diện của Samsung Electronics xác nhận rằng, nhà máy vẫn hoạt động như bình thường và cho biết họ duy trì hoạt động xuyên cả kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua. Đại diện của Samsung Display, SK Hynix và LG Display cũng cho biết, các nhà máy của họ ở Trung Quốc vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, một nguồn tin của Samsung cho biết virus này vẫn có thể ảnh hưởng đến cung và cầu chip nhớ nếu nó tiếp tục hoành hành ở diện rộng.