Huawei tăng đầu tư vào Canada bất chấp CFO chờ ngày dẫn độ

Theo Bloomberg, Chủ tịch đơn vị ở Canada của Huawei, ông Eric Li, công bố thông tin hôm 21.2 tại Toronto (Canada) cùng Chủ tịch Huawei Liang Hua.

Huawei cam kết bổ sung 200 việc làm ngành nghiên cứu và phát triển, tăng 20% so với hiện thời. Hãng muốn tăng chi tiêu nghiên cứu thường niên ở Canada thêm 25 triệu đô la Canada, tương đương 19 triệu USD. Ngoài ra, Huawei đảm bảo rằng tài sản trí tuệ “được tạo ra bởi sự hợp tác với các tổ chức Canada được giữ trong nước”.

Biện pháp đầu tư mới của Huawei làm dịu nỗi lo của Canada về sức ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc lên Huawei, giữa lúc bà Mạnh vẫn còn bị quản thúc tại Vancouver sau khi bị bắt tháng 12.2018. Hạn chót để Canada quyết định có đồng ý hay không với yêu cầu dẫn độ bà Mạnh từ phía Mỹ là ngày 1.3. Chính phủ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng lúc cũng cân nhắc khả năng cấm hãng viễn thông Đại lục khỏi mạng 5G.

Mỹ, New Zealand và Úc đều hạn chế hoặc cấm Huawei tham gia vào mạng 5G, đặt áp lực lên Canada và Anh phải hành động tương tự. Năm nước này là thành viên liên minh tình báo Five Eyes. Giám đốc an ninh mạng Anh cho biết trong tuần này rằng chưa quyết định nào được thực hiện, song đất nước “sẽ không thỏa hiệp với những cải thiện cần thấy từ Huawei”, còn Đức đã loại bỏ khả năng cấm Huawei.

Tại Canada, Huawei đã cung ứng thiết bị cho nhiều hãng, trong đó có Telus và BCE. Chính phủ Canada tuyên bố họ sẽ không “thỏa hiệp” về vấn đề an ninh quốc gia.