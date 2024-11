Đề xuất hỗ trợ nhân sự an ninh mạng 5 triệu đồng/tháng

Bộ Nội vụ đang xây dựng Nghị định quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng.

Người làm chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng đang được Bộ Nội vụ đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng ẢNH: T.N

Theo cơ quan soạn thảo, hiện nay, việc xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số được triển khai quyết liệt, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ thông tin đang có tình trạng dịch chuyển từ khu vực công sang khu vực tư, một phần do chính sách tiền lương, thu nhập của đối tượng này còn bất cập.

Tại dự thảo nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng (bằng 0,7 lần mức lương bậc 1 của ngạch chuyên viên).

Đối tượng được hỗ trợ gồm: cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về công nghệ thông tin (công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số); an toàn thông tin mạng hoặc an toàn thông tin; giao dịch điện tử theo quy định về vị trí việc làm chuyên môn dùng chung và vị trí việc làm chuyên ngành của cơ quan có thẩm quyền.

Người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng, gồm: sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong ngành công an; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng trong quân đội; người làm công tác cơ yếu trong quân đội hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang phục vụ tại ngũ theo vị trí việc làm.