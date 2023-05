Gỡ khó cho nhân lực chuyển đổi số

Theo tìm hiểu, để huy động thêm nhân lực ngành nghề khác và đặc biệt là từ khu vực tư tham gia vào triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) của chính quyền, UBND TP.Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương UBND các phường, xã thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng cho từng thôn, tổ dân phố. Hiện nay, toàn TP có 2.500 tổ với tổng cộng 13.000 thành viên, trong đó, Đoàn Thanh niên và nhân viên doanh nghiệp công nghệ số sống tại địa phương làm nòng cốt.



Đà Nẵng đang nỗ lực triển khai chính quyền số để phục vụ người dân tốt hơn

HOÀNG SƠN

Tuy vậy, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tình trạng thiếu nhân sự phụ trách CĐS khiến cho công tác này này tại các địa phương gặp nhiều khó khăn. Điển hình tại P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà), do không có cán bộ chuyên về CĐS nên công tác này đang được phân công kiêm nhiệm. Tại phường, hiện nay do không có cán bộ CNTT nên cán bộ Ủy ban Kiểm tra của phường đang kiêm nhiệm nhưng chỉ thực hiện được một số việc lặt vặt, như: khắc phục lỗi về máy in, xử lý đứt cáp… Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND P.Nại Hiên Đông, cho rằng đề án đã có việc tăng cường cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ CĐS, cho nên cần có cán bộ chuyên về CNTT mặc dù đã có cán bộ chuyên môn ở các lĩnh vực sẽ thực hiện việc CĐS trong các lĩnh vực của mình.

"Với việc thời gian tới sẽ tích hợp các dữ liệu vào hệ thống số nhưng không có cán bộ chuyên trách CNTT ở phường sẽ khiến địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn, việc quản lý chung cư với mong muốn biết được chung cư nằm ở đâu, có thể nhìn thấy chung cư đó… sẽ cho ra khối lượng công việc CĐS khổng lồ mà nếu không có cán bộ CNTT sẽ không bao giờ làm được. Sau này, khi phát triển hơn cũng cần có hệ thống trung tâm để vận hành những vấn đề công nghệ số… Tôi nghĩ cần thiết phải có cán bộ chuyên về CNTT để vận hành, thậm chí cần đến 2-3 cán bộ mới xử lý hết công việc quản lý dữ liệu điện tử", ông Hải nói.

H ÌNH THÀNH ĐỘI NGŨ NÒNG CỐT

UBND TP.Đà Nẵng cũng nhìn nhận, nhân lực CNTT trong các cơ quan nhà nước mỏng, chưa đảm bảo triển khai CĐS. Tại các sở, ban ngành, quận huyện chỉ bố trí 1 cán bộ chuyên trách CNTT nhưng phải kiêm nhiệm thêm các nhiệm vụ khác. Tại UBND các xã phường chỉ phân công cán bộ phụ trách, kiêm nhiệm công tác CNTT. Thời gian qua, tình trạng cán bộ CNTT tại cơ quan TP chuyển việc, thôi việc có xu hướng tăng cao. Việc thu hút, tuyển dụng nhân lực CNTT trong khu vực công khó khăn do không cạnh tranh với doanh nghiệp. Hiện nay, nguồn kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn hạn chế so với nhu cầu…

Cuối năm 2022, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT phục vụ CĐS trên địa bàn TP đến năm 2025, trong đó, TP đề ra nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực CNTT, CĐS cho chính quyền số. Cụ thể, TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức các khóa tập huấn về CĐS, công nghệ số, an toàn thông tin cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác tham mưu CĐS, cán bộ việc trong các cơ quan; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách/phụ trách CNTT, CĐS về các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu, như: xu hướng công nghệ mới, kỹ năng tổng hợp, phân tích dữ liệu; quản lý, vận hành các hệ thống ứng dụng chính quyền điện thành phố thông minh, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin...

UBND TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức các hội thảo mời các chuyên gia, các nhà khoa học để cập nhật các kiến thức, công nghệ mới cho cán bộ. TP.Đà Nẵng sẽ hình thành mạng lưới chuyên gia tư vấn CĐS để tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ CĐS trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp; đặc biệt là tư vấn giải quyết các "bài toán lớn", "điểm nghẽn" của TP. Đáng chú ý, TP sẽ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho các Tổ Công nghệ số cộng đồng nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng sử dụng ứng dụng công nghệ số, hướng đến hình thành đội ngũ nòng cốt để lan tỏa, đưa công nghệ số đến từng người dân.